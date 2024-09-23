Manisa'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

Yaklaşık 20 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Zanlının, polisteki ifadesinde, kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelenerek eşini boğduğunu söylediği belirtildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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