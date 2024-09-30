Demirci'de üniversite öğrencilerine bardakta çorba ikramı

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Demirci tarhanasının 16 çeşit şifalı bitkiden hazırlandığını anlatarak, "Okul sezonu boyunca hem eğitim fakültemizde hem de meslek yüksekokulumuzda bardakta çorba ikramımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, üniversite öğrencilerine her sabah çorba ikram ediliyor.

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