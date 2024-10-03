Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
Manisa FK ile Gençlerbirliği arasında 6 Ekim Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
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