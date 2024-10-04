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        Manisa'daki yangında yaralanan kişi hastanede öldü

        Manisa'da yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:29
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        Manisa'daki yangında yaralanan kişi hastanede öldü
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        Manisa'da yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Akmescit Mahallesi'ndeki oturduğu evde yangın çıkan Selim Aksal (39), yangından etkilendi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan Aksakal 5 gün sonra vefat etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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