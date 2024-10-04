Manisa'daki yangında yaralanan kişi hastanede öldü
Manisa'da yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'da yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akmescit Mahallesi'ndeki oturduğu evde yangın çıkan Selim Aksal (39), yangından etkilendi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan Aksakal 5 gün sonra vefat etti.
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