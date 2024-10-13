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        Manisa'da otomobilin çarptığı geyik telef oldu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 09:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:02
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        Manisa'da otomobilin çarptığı geyik telef oldu
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

        A.D (77) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Dadağlı Mahallesi'nde yola çıkan geyiğe çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, geyiğin telef olduğunu belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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