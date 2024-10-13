Manisa'da otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
A.D (77) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Dadağlı Mahallesi'nde yola çıkan geyiğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, geyiğin telef olduğunu belirledi.
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