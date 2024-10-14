Manisa'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası uygulandı

Yakalanarak emniyete götürülen sürücüye 15 bin 173 lira, motosikletin sahibi M.U'ya da 12 bin 977 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

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