Şehzadeler'de sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramada 56 sentetik ecza ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.
S.V. (50) ve C.V. (23) gözaltına alındı.
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