Yunusemre'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Lalapaşa Mahallesi 3713 Sokak'ta şüpheli bir kişiyi durdurdu.
M.A'nın üzerinde 114 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. (25) polis merkezine götürüldü.
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