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        Yunusemre'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:13
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        Yunusemre'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Lalapaşa Mahallesi 3713 Sokak'ta şüpheli bir kişiyi durdurdu.

        M.A'nın üzerinde 114 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.A. (25) polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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