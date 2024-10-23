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        Turgutlu Meslek Yüksek Okulu, sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu ile İzmir'de faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu arasında, sanayide vasıflı eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:05
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        Turgutlu Meslek Yüksek Okulu, sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu ile İzmir'de faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu arasında, sanayide vasıflı eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

        Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Fadıl Soykök, kurumda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

        Öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdamı konusunda oldukça önemli bir adım atıldığını aktaran Soykök, "Diğer yandan ise okulumuzda eğitim gören ve görecek olan öğrencilerimiz için yine bir iş imkanı ve mesleki stajlarını yapabilecek oldukları bir protokole imza attık." dedi.

        Firmanın genel müdürü Orhan Özgür Gülsu ise söz konusu protokolle öğrencilerin mesleki eğitim dersi, yaz stajı ve isteğe bağlı stajlarını sanayi kuruluşunda yapabileceğini, mezun olduklarında ise iş sahibi olabileceğini aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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