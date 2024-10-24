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        Demirci Belediyesinden okullara kıyafet ve çanta desteği

        Demirci Belediyesi tarafından ilçedeki okullara spor kıyafeti, çanta ve malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:50
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        Demirci Belediyesinden okullara kıyafet ve çanta desteği
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        Demirci Belediyesi tarafından ilçedeki okullara spor kıyafeti, çanta ve malzeme desteğinde bulunuldu.

        Belediye tarafından okullar için temin edilen 565 eşofman takımı, 300 okul çantası ve 70 adet futbol, basketbol ve voleybol topu okul ve öğrencilere dağıtıldı.

        Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül yaptığı açıklamada, okullarda bakım onarım çalışmalarına devam ederken imkânlar ölçüsünde öğrencilere destek olmaya da çalıştıklarını belirterek okullardan gelen taleplere de yanıt verme gayreti içinde olduklarını belirtti.

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