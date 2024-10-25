Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'nın fethinin 711. yılında Saruhan Bey anıldı

        Manisa'nın fethinin 711. yılı dolayısıyla Saruhan Bey ve komutasındaki askerler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'nın fethinin 711. yılında Saruhan Bey anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın fethinin 711. yılı dolayısıyla Saruhan Bey ve komutasındaki askerler anıldı.

        Manisa Milli İrade Platformu üyelerince, Fetih Mescidi'nde düzenlenen anma töreninde Saruhan Bey ve şehitler için dua edildi.

        Manisa Milli İrade Platformu Dönem Başkanı Muzaffer Yurttaş, gazetecilere Fetih Mescidi'nin şehrin fethedilmesinden sonra Saruhan Bey tarafından fethin sembolü olarak inşa ettirildiğini söyledi.

        Saruhan Bey ve askerlerine vefalarını göstermek istediklerini ifade eden Yurttaş, "Saruhan Bey'i ve alplerini, Manisa'yı bir Türk ve İslam yurdu kılanları rahmetle ve şükranla anıyoruz." dedi.

        Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Manisa'da 471 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
        Manisa'da 471 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
        Yemek yapmakta zorlanan annesinden esinlenen muhtar, yaşlılara her gün yeme...
        Yemek yapmakta zorlanan annesinden esinlenen muhtar, yaşlılara her gün yeme...
        Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Somaspor'un rakibi Nazillispor
        Somaspor'un rakibi Nazillispor
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Otomobil yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
        Otomobil yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı