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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:06
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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.O. idaresindeki 45 ACP 139 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A.G'nin kullandığı 16 HAU 53 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle M.A.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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