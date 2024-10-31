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        Manisa Valisi Özkan, BYD'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu:

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'ya yatırım kararına ilişkin, "Yatırım süreci başlamıştır, yatırımcılarımız ve hükümetimiz de onu devam ettirme kararlılığında. Herhangi bir tıkanma yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:24
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        Manisa Valisi Özkan, BYD'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu:
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        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'ya yatırım kararına ilişkin, "Yatırım süreci başlamıştır, yatırımcılarımız ve hükümetimiz de onu devam ettirme kararlılığında. Herhangi bir tıkanma yok." dedi.

        Manisa Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Özkan, BYD'nin kentteki yatırımına ilişkin soru üzerine sürecin devam ettiğini belirterek, "Elbette ki böyle büyük bir yatırımla ilgili hem hukuki olarak hem teknik olarak hem beşeri olarak teveccüh olacaktır. Hem de iyileştirmeye açık alanlar olacaktır. O alanların da düzeltilmesi yönünde süreç devam ediyor. Yatırım süreci başlamıştır, yatırımcılarımız ve hükümetimiz de onu devam ettirme kararlılığında. Herhangi bir tıkanma yok." diye konuştu.

        Bu yatırımın Türkiye'nin stratejik hedeflerini içerdiğini kaydeden Vali Özkan, "Çevreyle ilgili hassasiyetler bazı arkadaşlarda doğal olarak olabilir. Biz bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama bunların analizi yapılıyor. Koruma-kullanma dengesi dediğimiz, sürdürülebilir yatırım mı değil mi ya da yapmadığımız zaman ne oluyor, yaptığımız zaman ne oluyor? Getirisi, götürüsü nedir, bütün bunları bilimsel olarak analizi yapılmış." ifadelerini kullandı.

        Özkan yatırımın önünde ekonomik ya da hukuki bir engelin olmadığını düşündüklerini, Manisa kamuoyunun da bunu istediğini belirterek, "Memleketimizin kalkınması açısından çok önemli bir parametre olarak algılanıyor. Bizler de merkezi idare ve belediyeyle bu yatırımın yapılmasın yönünde talepkar ve yardımcıyız." dedi.

        Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı. Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa’da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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