Manisa'da SMA hastası çocuk için fırına konulan kumbara çalındı

Görüntülerde, fırının önünde etrafı izleyen bir kişinin camı zorlayarak açması, daha sonra tezgahın üzerindeki yardım kumbarasını alması yer alıyor.

Turan Mahallesi'ndeki fırının işletmecisi, sabah iş yerine geldiğinde 8 yaşındaki Cantekin'e destek amacıyla fırına konulan yardım kumbarasının çalındığını fark etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Feyyaz Alperen Cantekin için bir fırına konulan yardım kumbarası çalındı.

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