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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak

        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Manisa Basket, dördüncü maçında yarın Yunanistan'da Peristeri'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:46
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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Manisa Basket, dördüncü maçında yarın Yunanistan'da Peristeri'ye konuk olacak.

        Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki Peristeri-Manisa Basket maçı TSİ 20.30'da başlayacak. Gruptaki ilk 3 maçını galip tamamlayan Manisa Basket, lider durumda bulunuyor.

        Grubun diğer karşılaşmasında FMP ile İspanyol UCAM Murcia, yarın Sırbistan'da karşılaşacak.

        Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 17 müsabakada 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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