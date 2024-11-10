Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz
Manisa Basket: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 6, Leon Apaydın, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 8, White 2
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Mays 5, Hayes-Davis 15, Emre Ekşioğlu, Hall 7, Metecan Birsen 9, Melli 8, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10
1. Periyot: 21-24
Devre: 41-48
3. Periyot: 62-74
MANİSA
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