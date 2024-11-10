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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:18
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz

        Manisa Basket: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 6, Leon Apaydın, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 8, White 2

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Mays 5, Hayes-Davis 15, Emre Ekşioğlu, Hall 7, Metecan Birsen 9, Melli 8, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10

        1. Periyot: 21-24

        Devre: 41-48

        3. Periyot: 62-74

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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