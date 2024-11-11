Demirci'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Demirci ilçesindeki yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Manisa'nın Demirci ilçesindeki yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Kerpiçlik Mahallesi Kapaklı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Demirci İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü.
Yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.