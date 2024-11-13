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        Demirci'de zeytin hasadı başladı

        Manisa'nın 853 rakımlı ilçesi Demirci'de zeytin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:15
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        Demirci'de zeytin hasadı başladı
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        Manisa'nın 853 rakımlı ilçesi Demirci'de zeytin hasadına başlandı.

        İlçede 30'a yakın mahalledeki üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek hasat yapıyor.

        Çataloluk ve Hırkalı mahallelerinde yoğun olarak üretilen zeytinin hasadında çevre mahallelerden gelen işçiler de çalışıyor. Zeytinler sırık ve tırmıklar yardımıyla toplandıktan sonra kalibresine göre ayrılıp tüccarlara satılıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, AA muhabirine 33 bin dekar alanda 6 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

        Demirci'de 363 bin meyve veren ağaç olduğunu kaydeden Şenyurt, "Büyük bir çoğunluğu yağlık olarak hazırlanıyor. Ortalama bu yıl 3,5 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı çıkıyor. Zeytinimiz kuraklıktan etkilenmedi. 4 bin tonu yağlık, 2 bin tonu sofralık 6 bin ton zeytin bekliyoruz." dedi.

        Çataloluk mahallesinde 20 yıldır zeytin üreticiliği yapan Ali Delikkaya da 700 zeytin ağacı ile üretim yaptığını, zeytinlerinin çoğunu yağlık olarak sattığını anlattı.

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