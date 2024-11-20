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        Manisa'da evinde yangın çıkan hemşire hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde yangın çıkan hemşire yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:11
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        Manisa'da evinde yangın çıkan hemşire hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde yangın çıkan hemşire yaşamını yitirdi.

        Sağlık Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

        Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Dilek Yılmaz (48), ambulansla Salihli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yaşamını yitiren Yılmaz'ın, ilçedeki özel bir bakımevinde hemşire olarak çalıştığı ve evde tek yaşadığı öğrenildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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