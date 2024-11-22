Şehit öğretmen Mustafa Karınca, Sarıgöl'deki kabri başında anıldı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994'de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Mustafa Karınca için Sarıgöl ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994'de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Mustafa Karınca için Sarıgöl ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçe mezarlığında düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve öğrenciler katıldı.
Şehadetinin 30. yılında dualarla yad edilen Karınca'nın ailesine çiçek takdim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, şehit öğretmenlerin hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine destek olmaya devam ediyoruz." dedi.
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