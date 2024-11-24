AK Parti Demirci 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleşti

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da göreve geldikleri günden bu yana önemli hizmet yaptıklarını dile getirdi.

Arınç, burada yaptığı konuşmada, millete hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

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