Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Şüphelilerin üzerlerinde 224 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri 3 şüpheliyi Muradiye Mahallesi'nde durdurdu.

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