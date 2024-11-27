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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:22
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri 3 şüpheliyi Muradiye Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelilerin üzerlerinde 224 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler bulundu.

        Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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