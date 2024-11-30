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        Demirci'de asfaltlama çalışmaları başladı

        –Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokak ve caddelerde asfaltlama çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:20
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        Demirci'de asfaltlama çalışmaları başladı
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        –Manisa’nın Demirci ilçesinde belediye tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokak ve caddelerde asfaltlama çalışmaları başladı.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokakları kendilerinin ürettiği asfaltla kaplama çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Şehrimizin yollarını en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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