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        Manisa'da pazar yerinde unutulan emekli maaşı sahibine ulaştırıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde bulunan para, sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:47
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        Manisa'da pazar yerinde unutulan emekli maaşı sahibine ulaştırıldı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde bulunan para, sahibine ulaştırıldı.

        Demirci pazar yerinde içinde para olan çanta bulan vatandaş, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

        Kırsal Sağnıç Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Cemalettin Bozkurt'un bankadan emekli maaşını çektiği, alışveriş sırasında parasının bulunduğu çantayı unuttuğu belirlendi.

        Para, Bozkurt'un mahalleye dönmesi nedeniyle oğlu Eşref Bozkurt'a teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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