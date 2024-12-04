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        Soma Kaymakamı Akkaya'dan madencilere ziyaret

        Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden işçileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:47
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        Soma Kaymakamı Akkaya'dan madencilere ziyaret
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        Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden işçileriyle bir araya geldi.

        Kaymakam Akkaya, ilçedeki madencilik firmasını ziyaret etti, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra maden ocağına inen Akkaya, maden işçileriyle sohbet etti. Akkaya madenciliğin zorluğuna değinerek, madencilerin gününü kutladı.

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