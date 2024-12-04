Soma Kaymakamı Akkaya'dan madencilere ziyaret
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden işçileriyle bir araya geldi.
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden işçileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Akkaya, ilçedeki madencilik firmasını ziyaret etti, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra maden ocağına inen Akkaya, maden işçileriyle sohbet etti. Akkaya madenciliğin zorluğuna değinerek, madencilerin gününü kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.