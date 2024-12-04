Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da süt fabrikasında kazan patlaması sonucu 5 işçi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da süt fabrikasında kazan patlaması sonucu 5 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan 5 işçi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 2 işçi, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi
        Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Soma Kaymakamı Akkaya'dan madencilere ziyaret
        Soma Kaymakamı Akkaya'dan madencilere ziyaret
        Eşini, barışma teklifini reddettiği için vurmuş
        Eşini, barışma teklifini reddettiği için vurmuş
        Turgutlu'nun büyük hasreti bitiyor
        Turgutlu'nun büyük hasreti bitiyor
        Manisa'da ayı fotokapanla doğal yaşam alanında görüntülendi
        Manisa'da ayı fotokapanla doğal yaşam alanında görüntülendi
        Manisa'da fotokapanla ilk kez 'boz ayı' görüntülendi
        Manisa'da fotokapanla ilk kez 'boz ayı' görüntülendi
        Beton direğe çarpan engelli sürücü, hayatını kaybetti
        Beton direğe çarpan engelli sürücü, hayatını kaybetti