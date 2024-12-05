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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:31
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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari H.U. (48) Özyurt Mahallesinde yakalandı.

        H.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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