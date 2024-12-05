Salihli'de firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari H.U. (48) Özyurt Mahallesinde yakalandı.
H.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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