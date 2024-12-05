Salihli'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Mahallesi'nde iş makinesi kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda M.S. ve M.A. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan ekipmanlara el konuldu.
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