Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1787 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1787 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Manisa'ya gelen otomobili Yunusemre ilçesi girişinde durdurdu.
Sürücü S.Ç. kaçarken, beraberindeki E.K, ekiplerce gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1787 sentetik ecza hap bulundu.
E.K. ile bir süre sonra yakalanan S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.