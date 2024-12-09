Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1787 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1787 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Manisa'ya gelen otomobili Yunusemre ilçesi girişinde durdurdu.

        Sürücü S.Ç. kaçarken, beraberindeki E.K, ekiplerce gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1787 sentetik ecza hap bulundu.

        E.K. ile bir süre sonra yakalanan S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti

        Benzer Haberler

        Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        Manisa Basket'ten pivot transferi
        Manisa Basket'ten pivot transferi
        'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' deyip evden çıktı, 14 ay sonra özgürlüğüne k...
        'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' deyip evden çıktı, 14 ay sonra özgürlüğüne k...
        Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı
        Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı
        7 Eylül Turgutlu 1984 - Niğde Belediyespor: 1-1
        7 Eylül Turgutlu 1984 - Niğde Belediyespor: 1-1
        Somaspor - Erbaaspor: 1-1
        Somaspor - Erbaaspor: 1-1