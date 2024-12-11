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        Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:14
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        Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Şüpheli E.G'yi durduran ekipler, üzerinde 150 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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