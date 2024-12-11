Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli E.G'yi durduran ekipler, üzerinde 150 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.