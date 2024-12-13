Kırkağaç'ta "Sağlık Buluşması" düzenlendi

Kaymakam Zafer Oktay da etkinlik sayesinde vatandaşların hastalıkları önlemek için neler yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğindeki etkinlikte sağlık okur yazarlığı, erken teşhis, tedavi ve bağımlılıkla mücadele konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

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