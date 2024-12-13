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        Kırkağaç'ta "Sağlık Buluşması" düzenlendi

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde koruyucu önleyici sağlık çalışmaları kapsamında "Sağlık Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:16
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        Kırkağaç'ta "Sağlık Buluşması" düzenlendi
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde koruyucu önleyici sağlık çalışmaları kapsamında "Sağlık Buluşması" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğindeki etkinlikte sağlık okur yazarlığı, erken teşhis, tedavi ve bağımlılıkla mücadele konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, koruyucu önleyici hizmetlerle sağlığın, hastalık gelmeden korunmasını amaçladıklarını söyledi.

        Kaymakam Zafer Oktay da etkinlik sayesinde vatandaşların hastalıkları önlemek için neler yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

        Programa Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katıldı.

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