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        Turgutlu'da ilkokul öğrencilerine meslek okulları tanıtıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine mesleki eğitim veren okullar tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:09
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        Turgutlu'da ilkokul öğrencilerine meslek okulları tanıtıldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine mesleki eğitim veren okullar tanıtıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığının çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Küçük Eller Meslekte" projesi hazırlandı.

        Bu çerçevede ilkokul 4. sınıf öğrencileri, meslek liselerini ziyaret etti, makine, mobilya, metal, bilişim ve elektrik bölümü atölyelerini inceledi ve meslek öğretmenlerinden eğitim aldı.

        Projeyle ilgili bilgi veren meslek lisesinin müdürü Murat Mehmet Güler, pilot illerde açılan "mesleki ortaokul programı" için çalışma başlattıklarını belirtti.

        Turgutlu'da da mesleki ortaokul açılmasının planlandığını aktaran Güler, "Özellikle ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizi okulumuza davet ediyoruz. Küçük Eller Meslekte projesi ile okulumuzu tanıtıyoruz. Meslek öğretmenlerimizin rehberliğinde atölyelerimizi gezdiriyoruz, güvenlik önlemlerimizi alıp küçük uygulamalar yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin ilgisini mesleğe çekerek, meslek ortaokulları ve liselerini tercih etmelerini sağlamak" diye konuştu.

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