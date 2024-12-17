Manisa'da işçi servisinin tıra çarptığı kazada 22 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.
İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Turan Uysal (49) yönetimindeki 35 GA 9321 plakalı midibüs, Çetin Vural idaresindeki 06 EAG 716 plakalı tıra İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada işçi midibüsü şoförü ile aynı araçta bulunan 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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