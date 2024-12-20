Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'nda emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.

        Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı.

        Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu.

        Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, gazetecilere babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi.

        İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

        Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca: Oğlumun pantolonuyla boğdum
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca: Oğlumun pantolonuyla boğdum
        Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanık hakim karşısına çık...
        Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanık hakim karşısına çık...
        12 metrelik kuyuya düştü, itfaiyeciler kurtardı
        12 metrelik kuyuya düştü, itfaiyeciler kurtardı
        Manisa'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Manisa'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Akhisar'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Akhisar'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Salihli Kaymakamı Güldoğan mahalleleri ziyaret etti
        Salihli Kaymakamı Güldoğan mahalleleri ziyaret etti