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        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:55
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        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Gümüş (73) idaresindeki 45 ZC 6314 plakalı sepetli motosiklet ile Ethem G'nin kullandığı 35 AFY 620 plakalı tır, Irlamaz Çayı Köprüsü'nde çarpıştı.

        Devrilen motosikletin sürücüsü Gümüş ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Turgutlu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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