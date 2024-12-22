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        Demirci'de kar yağışı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 08:50 Güncelleme: 22.12.2024 - 08:50
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        Demirci'de kar yağışı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

        İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik ve Türkmentepe mevkilerinde kar ile tipi etkili oldu.

        Karın ardından bölge beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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