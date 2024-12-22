Demirci'de kar yağışı
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik ve Türkmentepe mevkilerinde kar ile tipi etkili oldu.
Karın ardından bölge beyaza büründü.
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