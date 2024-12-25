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        Manisa'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Manisa'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:31
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        Manisa'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Manisa'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında il merkezi ile Akhisar, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Kırkağaç ve Alaşehir ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda 4 bin 375 litre kaçak içki ile 6 bin 541 sahte bandrol, 840 kaçak sigara ele geçirildi.

        Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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