Demirci'de TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı

Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Güven'e çiçek takdim etti.

Basri Koçyiğit Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda T3 Vakfı Manisa Sorumlusu Mustafa Güven, katılımcılara vakfın çalışmaları ile TEKNOFEST'in bu yıl ki etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

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