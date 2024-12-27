Manisa'da 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.
Turgutlu Yeni Stadyumu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen koşuya 200 sporcu katıldı.
Koşuda Nehir Yıldız (Küçük Kızlar), Halil Eymen Alkış (Küçük Erkekler), Hasret Göker (Yıldız Kızlar), Tevfik Sürücü (Yıldız Erkekler), Cansu Manay (Genç Kızlar B), Burak Emre Süngü (Genç Erkekler B), Sima Yönak (Genç Kızlar A), Mustafa Artan (Genç Erkekler A) birinci oldu.
Dereceye giren sporculara madalyaları Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve ilçe protokolü tarafından verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.