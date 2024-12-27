Manisa'da 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Dereceye giren sporculara madalyaları Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve ilçe protokolü tarafından verildi.

Turgutlu Yeni Stadyumu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen koşuya 200 sporcu katıldı.

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