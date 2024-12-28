Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için mücadele ettiklerini kaydetti.

Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

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