Manisa'da 26 bin 60 makaron ele geçirildi
Manisa'nın Gördes ilçesinde 26 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde 26 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Güneşli Mahallesi'nde B.G'ye ait ikamete baskın düzenledi.
Yapılan aramada, 26 bin 60 makaron ve 14 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.