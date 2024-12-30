Salihli'de av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheliye para cezası
Manisa'nın Salihli ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde, önleyici kolluk devriyesi esnasında havaya ateş edildiğini belirledi.
Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında el yapımı ruhsatsız tabanca, şarjör, 66 mermi, 22 boş kovan ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ruhsatsız yivsiz av tüfeği bulundurmaktan 4 bin 538 lira para cezası uygulandı.
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