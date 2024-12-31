Manisa'da yılbaşında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 150 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Manisalıların yılbaşını huzurlu ve güvenli şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kentin her noktasında denetim ve kontrollerin gerçekleştirileceğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti: