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        Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Niners Chemnitz'i ağırlayacak

        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın Alman ekibi Niners Chemnitz takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:48
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        Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Niners Chemnitz'i ağırlayacak
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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın Alman ekibi Niners Chemnitz takımını konuk edecek.

        Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

        İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 14 Ocak Salı günü Messe Chemnitz'de oynanacak.

        Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar, 21 Ocak Salı günü Manisa'da karşı karşıya gelecek.

        Manisa Basket, organizasyonun H Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabında oynama hakkı elde etmişti.

        Alman ekibi ise G Grubu'nda 1 maçını kazanırken, 5 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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