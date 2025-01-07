Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Niners Chemnitz'i ağırlayacak

Alman ekibi ise G Grubu'nda 1 maçını kazanırken, 5 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.

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