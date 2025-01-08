Basketbol: Şampiyonlar Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa)
Manisa Basket: Pickett 6, Saben Lee 20, Besson 27, White Jr 24, Yunus Emre Sonsırma 2, Chiozza 2, Leon Apaydın 1, Ahmet Yılmaz 5
Niners Chemnitz: Uguak 19, Garrett 20, Richter 9, Christmas 14, Lansdowne 2, Bailey Jr 10., Nkamhoua 10, Edigin, Tischler 2
1. periyot: 21-20
Devre: 37-41
3. periyot: 61-63
MANİSA
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