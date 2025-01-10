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        Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'ya gelen 3 çocuk suçüstü yakalandı

        Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:46
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        Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'ya gelen 3 çocuk suçüstü yakalandı
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        Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken yakalandı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde, kazaya karışıp terkedilen bir otomobil ihbarına giden polis ekipleri, 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığını belirledi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu otomobilin 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk tarafından gasbedildiğini belirledi.

        Aynı kişilerin Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı'ndan da başka bir otomobili çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı.

        Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine suçüstü yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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