Manisa'da ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Ahmet Bedevi Mahallesi 547 Sokak'ta bir motosikletliyi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirilen B.A, gözaltına alındı.
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