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        Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:47
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        Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 22,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza ele geçirildi, A.Ç. (36) ve M.A. (24) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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