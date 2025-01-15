Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 22,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza ele geçirildi, A.Ç. (36) ve M.A. (24) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
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