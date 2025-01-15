Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir iş yeri ile iki araçta yapılan aramalarda 81 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı, alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. (24) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.