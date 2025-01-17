Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Keçiliköy Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
M.A. gözaltına alındı.
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