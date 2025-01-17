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        Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 08:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 08:45
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        Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Keçiliköy Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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